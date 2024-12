FDP verspricht zur Bundestagswahl: Alles lässt sich ändern

Ziel der FDP sei es deshalb, so stark zu werden, dass sie an der dringend nötigen Richtungsentscheidung mitwirken, also auf eine mögliche Regierungsbildung Einfluss nehmen könne. Dafür müssten die Liberalen allerdings in den nächsten Bundestag einziehen, also den Sprung über die gefürchtete Fünf-Prozent-Hürde schaffen.