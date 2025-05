Parteitag der FDP: Jetzt soll Christian Dürr die Liberalen retten

Wenn man sich unter den Delegierten auf dem FDP-Parteitag umhört, dann ist kein schlechtes Wort über Christian Dürr zu hören. Er sei teamfähig, sympathisch, durchsetzungsstark. Auf ihm liegen viele Hoffnungen einer vom Untergang bedrohten Partei. Noch nie stand es so schlecht um die FDP wie jetzt. Und deshalb muss Christian Dürr die Partei einen, nachdem er am Freitagabend mit 82,25 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Christian Dürr: Keiner, der sich wegduckt

Dürr war dreieinhalb Jahre Fraktionsvorsitzender im Bundestag gewesen. Er hatte die Fraktion zusammengehalten - Grabenkämpfe, wie es sie früher gab, waren weit weniger tief. Der Mann aus Niedersachsen versuchte zu vermitteln - es gab auch etwas, das alle zusammenhielt: die Ampel. Damit ist Dürr aber auch für das zum Teil selbst verursachte Ampel-Ende mit verantwortlich. Die so genannte D-Day-Affäre lag nicht in seinem Bereich. Und doch muss Dürr aufklären, wo die Fehler der Vergangenheit lagen, die er selbst mit verschuldet hat.

Lindner lobt Nachfolger Dürr

Der 48-jährige Christian Dürr ist kein neues Gesicht, das nun den Neuanfang wagt. Schon als Schüler trat Dürr 1996 in die FDP ein - zunächst engagierte er sich bei der FDP-Jugendorganisation Julis in seiner Heimatregion Oldenburg. 2003 zog er in den Landtag in Hannover ein. 2017 dann der Wechsel nach Berlin. Der Niedersachse Dürr ist bodenständig, einer, der für Stabilität steht. Er sagt selbst, er will keine Ränder bedienen.