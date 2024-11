FDP-Generalsekretär: Neuwahlen "so schnell wie möglich"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich am Sonntag bereit erklärt, noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen , um Neuwahlen zu ermöglichen. Scholz regte am Sonntagabend in einem Interview in der ARD an, dass sich die demokratischen Fraktionen im Bundestag auf einen Zeitplan für Neuwahlen verständigen. "Daran werde ich mich orientieren", sagte Scholz - und fügte hinzu: "Ich möchte auch, dass es schnell geht."