FDP-Fraktionschef Dürr: Härtere Grenzkontrollen auch nach EM

Fraktionschef Christian Dürr : FDP will härtere Grenzkontrollen auch nach EM

13.07.2024 | 10:43 |

Auch nach Ende der Fußball-EM möchte die FDP verschärfte Kontrollen an Grenzübergängen zu Deutschland beibehalten. Fraktionschef Dürr will so rechtswidrige Migration eindämmen.