FDP-Parteitag: Lindner kämpft gegen Bundestag-Aus

Die FDP hat sich zu einem Sonderparteitag in Potsdam getroffen. Parteichef Lindner erklärte die Grünen zum Hauptgegner im Wahlkampf-Endspurt und teilte auch gegen die Union aus.

Für die FDP geht es in den kommenden zwei Wochen bis zur Bundestagswahl um alles: Schaffen sie trotz schlechter Umfragewerte doch noch den Einzug in den Bundestag - oder fliegen sie mit den aktuell prognostizierten vier Prozent wie vor zwölf Jahren wieder raus?

Die Strategie der Liberalen auf ihrem Parteitag in Potsdam: Durchhalteparolen und Appelle an das eigene Selbstbewusstsein - und sich als "Bollwerk" gegen eine schwarz-grüne Koalition darzustellen.

FDP-Chef Lindner will neue Einwanderungspolitik

Auf dem Parteitag forderte der Vorsitzende und Ex-Finanzminister Christian Lindner eine Politik, die Wirtschaftswachstum in den Mittelpunkt stellt und die Migration in geordnete Bahnen lenkt, auch durch eine verschärfte Kontrolle der Zuwanderung.

Deutschland brauche auch eine andere Einwanderungspolitik, betonte Lindner. "Wir haben es viel zu lange denen schwer gemacht zu kommen, die wir dringend im Arbeitsmarkt brauchen. Und wir haben es viel zu lange denen leicht gemacht zu bleiben, die nur irregulär in unseren Sozialstaat eingewandert sind. Und umgekehrt ist besser."

Wirtschaft hat für die FDP Priorität

Lindner sagte, die Wirtschaftswende habe für die Partei Priorität. "Es ist eine Zeit gekommen, in der gelten muss: economy first" - Wirtschaft zuerst. Eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik sei in der Ampel nicht zu machen gewesen. Deswegen sei die FDP ausgestiegen.