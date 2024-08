FDP will wohl Pro-Auto-Plan beschließen

Die FDP will das Autofahren in Innenstädten wieder attraktiver machen. Am Montag wolle die Parteispitze ein Pro-Auto-Programm verabschieden, das entweder kostenloses Parken oder eine Park-Flatrate vorsehe, berichtete die "Bild am Sonntag". FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der Zeitung: