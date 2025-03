Femizide: "Sie werden getötet, weil sie Frauen sind"

Es ist eine unvorstellbare Tat: In Gera wurde am Sonntag eine Frau in einer Straßenbahn mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet . Tatverdächtig ist der Ehemann. Die Frau wurde bei der Attacke lebensgefährlich verletzt, der Mann stellte sich schließlich der Polizei. Eine Tat, die Fragen aufwirft.

Julia Habermann forscht an der Ruhr Universität Bochum zum Thema Gewalt an Frauen. Dabei beschäftigt sie sich auch mit Femiziden, also der Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Im Interview mit ZDFheute live erklärt sie, wie Gewalt an Frauen entsteht und wie sie bekämpft werden kann.