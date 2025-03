Sondierungsgespräche: Rehlinger verteidigt Finanzpaket

Das geschnürte Finanzpaket dürfte den Weg für eine schwarz-rote Koalition ebnen, die in den kommenden Wochen noch im Detail ausgehandelt werden muss. Um mehr Geld in die Verteidigung Deutschlands stecken zu können, soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse schon in den kommenden Tagen noch mit den Mehrheiten im alten Bundestag gelockert werden. Zudem ist ein 500-Milliarden-Euro schwerer Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur geplant.