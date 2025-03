Finanzpaket: Bundespräsident Steinmeier unterzeichnet Gesetz

Das riesige Finanzpaket, mit dem der Staat über neue Schulden Milliardenbeträge in Verteidigung und Infrastruktur investieren will, kann in Kraft treten. Einen Tag nach der Zustimmung des Bundesrates hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes unterzeichnet. Jetzt fehlt nur noch der letzte - formale - Schritt: die offizielle Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt.

Bundespräsident prüft Gesetz nach Beschluss durch Bundesrat

Finanzpaket-Eckpunkte: Mehr Geld für Verteidigung und Infrastruktur

Gelockerte Schuldenbremse für Bundesländer

: Wie schon 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gibt es nun ein weiteres Sondervermögen , für das die Schuldenbremse nicht gilt. Dieses Mal aber nicht für die Bundeswehr, sondern für Infrastruktur. Mit 500 Milliarden Euro über die kommenden zwölf Jahre soll die marode Infrastruktur saniert werden. 100 Milliarden Euro sollen an die Bundesländer gehen, weitere 100 Milliarden Euro sollen in den Klima- und Transformationsfonds fließen.

