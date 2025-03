Neue Eilanträge in Karlsruhe sollen Schuldenpaket stoppen

Auch nach den Beratungen im Haushaltsausschuss des Bundestages regt sich Kritik. "Gestern Mittag um 10:30 kam er (der Entwurf) rein. Und er enthält ein faktisch völlig neues Gesetzeswerk", kritisiert der Bundestagsabgeordnete der AfD , Peter Boehringer im Anschluss an die Sitzung. Kritik auch aus der FDP: Es seien "Begriffe nicht klargemacht worden", etwa was alles als Infrastruktur bezeichnet werde, so der FDP-Abgeordnete Otto Fricke. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch Soziales darunterfallen könne, so Fricke weiter.