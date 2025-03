FDP-Fraktionchef Dürr gegen Finanzpaket von Union und SPD

Auch die AfD kritisierte die Pläne von Union und SPD. "Wir sehen es als sehr kritisch an, dass diese Maßnahmen noch vom alten Bundestag beschlossen werden sollen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Dadurch werde der in der Bundestagswahl ausgedrückte Wählerwille "eindeutig missachtet", argumentierten sie.