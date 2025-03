Streit über schwaz-rotes Finanzpaket: Worum es jetzt geht

Nach der ersten Sondersitzung im Bundestag ringen CDU CSU und SPD weiter um eine Einigung mit den Grünen über ihr geplantes Finanzpaket. In der Debatte wurde deutlich, dass die Grünen zwar eine Lösung in der Frage nach der Finanzierung der steigenden Verteidigungsausgaben anstreben. Dem ebenfalls geplanten Sondervermögen für Infrastruktur wollen sie in der jetzigen Form jedoch nicht zustimmen.