Asyldebatte: Was ein CSU-Bürgermeister anders macht

In Deutschland Lebende können das Chancen-Aufenthaltsrechts beantragen, wenn Sie:

• sich aktuell in einem Duldungsstatus befinden,

• sich am 31. Oktober 2022 seit mindestens 5 Jahren in Deutschland ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aufgehalten haben,

• sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen,

• nicht straffällig geworden sind (ausgenommen sind Verurteilungen zu einer geringen Strafe),

• nicht wiederholt falsche Angaben bei Behörden gemacht haben und dadurch aktuell Ihre Abschiebung verhindern.