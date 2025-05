Zahlen höher als erwartet: Mehr Angriffe auf Flüchtlingsheime

In vielen Flüchtlingsunterkünften in Thüringen ist die Situation noch immer angespannt. Deshalb spielt das Thema auch bei der Landtagswahl im September ein wichtige Rolle im Wahlkampf.

30 Straftaten bereits seit Januar 2025

Für das erste Quartal 2025 wurden den Angaben zufolge bislang 30 politisch motivierte Straftaten registriert, bei denen Unterkünfte für Geflüchte Tatort oder Angriffsziel waren. In sechs Fällen habe die Polizei Tatverdächtige ermittelt, hieß es.

In mehreren zentralen Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen gibt es Probleme. Vielen Kommunen fehlt der Platz. Und auch in der Bevölkerung sorgt die Flüchtlingslage für Unmut.

