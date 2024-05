Flüchtlingsunterkunft: Diskussion über Angst vor Flüchtlingen

Drei Monate ist es her, dass Landrat Olaf von Löwis of Menar in einem Gasthaus über die neue Unterkunft für Geflüchtete informieren wollte. Während der Landrat von den Plänen berichtet, wird er von Buhrufen und Trillerpfeifen übertönt. Am Ende verlässt er mit Polizeischutz den Saal