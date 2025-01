Das System stimmt an der Stelle so nicht. Man kann fordern: Der Staat buttert mehr rein, noch mal 100 Milliarden. Dann wird er andere große Aufgaben, die er hat, vernachlässigen. Oder: Man hebt bei den Beschäftigten die Rentenversicherungsbeiträge deutlich an. Das wollte ich nicht, weil ich nicht glaube, dass das gerecht gewesen wäre. Weil ich sicher bin, dass viele von denen, die 65 und 67 sind, noch in der Gesellschaft tätig sein können, das auch sollten und dass das für sie sogar gut ist.