Krise der Grünen: Brantner stärkt Habeck den Rücken

Nach dem Rücktritt der beiden Parteivorsitzenden der Grünen am Mittwoch betont Franziska Brantner , wie in den letzten Tagen schon so viele vor ihr, wie viel "Respekt" es verdiene, "dass Omid Nouripour und Ricarda Lang diesen großen Schritt gegangen sind und gesagt haben, sie machen den Weg frei für einen Neustart". Es sei "stilbildend" gewesen, lobt sie.