Sicherer Nachhauseweg: Essen lehnt Frauen-Nacht-Taxi ab

Kostengünstigere Frauen-Nacht-Taxis wurden in einigen Städten bereits umgesetzt. In Essen stößt der Vorschlag auf Ablehnung, da Männer sich dadurch diskriminiert fühlen könnten.

Luna Gießler fühlt sich nachts unsicher, wenn sie nach Hause geht. Deshalb beantragte sie in Essen die Einführung eines Frauen-Nacht-Taxis. Doch die Stadt lehnt den Antrag ab.

Luna Gießler, Studentin in Essen

Darum Gießlers Antrag für ein Frauen-Nacht-Taxi auch in Essen.

Frauen-Nacht-Taxis: Mehr Sicherheit für Frauen

In Städten, wie München, Heidelberg und Stuttgart, wird dieses Programm bereits erfolgreich umgesetzt. Die Resonanz darauf ist enorm: In Köln waren die 1.500 verfügbaren Gutscheine bereits nach wenigen Tagen vergriffen. München bietet das Modell seit 2020 an und unterstützt es jährlich mit 230.000 Euro.