Frei zu Koalition: "Werden andere Migrationspolitik erleben"

Sehen Sie das Interview oben in voller Länge und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagte Frei über ...

... die Abstimmung zum Koalitionsvertrag am Nachmittag:

Als Beispiele nannte der Parlamentarische Geschäftsführer die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik. Seine Wahrnehmung sei, dass Verhandlungserfolge in diesen Bereichen auch gesehen würden, so Frei.

Aktuell gibt es in Berlin ein Machtvakuum. Doch am 6. Mai soll die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufnehmen. Noch stellt sich die Frage, wie die Ministerposten vergeben werden.

... die Handschrift der CDU im Koalitionsvertrag:

Die SPD will ihr Personaltableau am 5. Mai bekanntgeben. Die Personalie Saskia Esken sei dabei wahrscheinlich das größte Problem, weil sie in Teilen der Basis unbeliebt sei, sagt Korrespondentin Andrea Maurer in Berlin.

27.04.2025 | 2:28 min