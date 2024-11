Bundesparteitag Freie Wähler : Hubert Aiwangers Traum vom Bundestag

von Simon Pfanzelt 16.11.2024 | 13:05 |

Hubert Aiwanger hat die Freien Wähler in Bayern zu einer politischen Größe gemacht. Jetzt will er in den Bundestag. Drei Direktmandate braucht er dafür. Kann das klappen?