CDU wehrt sich gegen Fake-Webseite mit Merz

Bisher bleibt unklar, wer genau für die aktuelle Fake-Webseite verantwortlich ist. Das BMI sieht "inhaltliche Überschneidungen" zu früheren Desinformationskampagnen im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025. Die Behörde verweist in dem Zusammenhang auf Maßnahmen vor allem prorussischer Akteure, um seit Ausbruchs des Kriegs in der Ukraine die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen.