CDU-Chef Merz: "Dieses Land soll wieder funktionieren"

Merz: Schnörkelloser Titel, anspruchsvolles Programm

"Dieses Land soll wieder funktionieren", antwortet Friedrich Merz auf die Frage nach der Vision, die vom Koalitionsvertrag ausgehen soll. Es solle wieder Wachstum und Beschäftigung geben - und ein Ende "dieser schlechten Stimmung". Der Titel des Koalitionsvertrags "Verantwortung für Deutschland" sei dabei "bewusst schnörkellos, aber der Inhalt hat es in sich", so der CDU-Vorsitzende. Man habe ein anspruchsvolles Programm vor sich:

Lob für Europas Geschlossenheit in Zollpolitik

Also wir haben so viele Chancen. Wir sind jetzt in dieser neuen Koalition entschlossen, diese Chancen auch zu nutzen.

Merz verteidigt vereinbarte Kommissionen

Keine Angst vor einem SPD-Finanzminister

Es gebe eine nicht immer durchgehaltene, aber "ganz gute Tradition", dass der kleinere Koalitionspartner das Finanzministerium erhalte, so Merz. Die Macht eines SPD-Finanzministers - mutmaßlich in Person von Lars Klingbeil - fürchtet der mögliche nächste Kanzler nicht: Finanzwirksame Entscheidungen einer Regierung würden nicht vom Finanzminister allein getroffen, sondern vom Kabinett und den zuständigen Ressorts.

Und wann denkt Merz, dass es mit seiner Wahl zum Kanzler soweit sein könnte? "Das könnte die erste Maiwoche sein", zuerst müssten die Parteien zustimmen, betont der CDU-Chef und verweist auf die Mitgliederbefragung der SPD. "Wir werden das am 28. April in der CDU entscheiden und am 29. April die SPD", sagt Merz, " am 30. wollen wir unterschreiben".