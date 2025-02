Dass Scholz der Kandidat der SPD ist, ist in der Partei nicht unumstritten. Boris Pistorius hat die deutlich besseren Umfragewerte. Berichte, dass Parteichef Lars Klingbeil seinen noch amtierenden Kanzler im Dezember zum Rückzug drängte, will der nicht kommentieren. Es sei doch völlig richtig, dass man für einen "kurzen Moment innehalte in so einer Situation", so Klingbeil. Ein Dementi ist das nicht. Aber Scholz setzte sich durch. Die SPD setzt auf das Bewährte.