Merz über deutsche Wirtschaft: Keine schnelle Entlastung

Der designierte Kanzler Friedrich Merz bremst Erwartungen, dass die deutsche Wirtschaft nach seinem Amtsantritt Anfang Mai sehr schnell aus der Talsohle kommt. Merz kündigte am Sonntagabend in der ARD schnelle Reformen zugunsten der Entlastung der Wirtschaft an. Aber es werde "keinen schnellen Gewinn geben", fügte er hinzu.