Lindner kontert Habeck bei Games-Förderung

Der Umsatzanteil hiesiger Produktionen am deutschen Markt beträgt weniger als 5 Prozent, so der Branchenverband. Laut dem Nachrichtenmagazin GamesWirtschaft klingt das schlimmer als es ist. Die Branche sei hierzulande im Kern sehr klein. Keine 20 Studios gäbe es in Deutschland mit mehr als 100 Beschäftigten. Zudem erwirtschafteten etliche der hiesigen Betriebe ihren Umsatz in weiten Teilen im Ausland, etwa in Osteuropa oder Südamerika.