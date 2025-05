Bundestag gedenkt Kriegsende: Die Gedenkstunde im Livestream

In ganz Deutschland wird am Mittwoch des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gedacht. Auf mehrere Teilkapitulationen - wie in Berlin am 2. Mai 1945 - folgte am 7. Mai 1945 die Unterzeichnung der bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Am 8. Mai wurden alle Kampfhandlungen in Deutschland eingestellt. Somit endete der Zweite Weltkrieg in Europa.