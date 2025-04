Bundestag: Gedenken an 80 Jahre Kriegsende ohne Russland

Für Kritik hatte unterdessen die Teilnahme des russischen Botschafters am Gedenken an die Weltkriegs-Schlacht auf den Seelower Höhen am Mittwoch in Brandenburg gesorgt. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hatte es "unangebracht" genannt, dass "ein Vertreter eines Verbrecherregimes, das mein Land jeden Tag mit Raketen, Bomben und Drohnen angreift", an dem Gedenken teilnehme.