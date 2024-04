KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen: Hassbotschaften im Gästebuch

In der Gedenkstätte des KZ Sachsenhausen in Brandenburg hinterlassen immer mehr Besucher Hass-Kommentare.

Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, hat eine Zunahme antisemitischer Schmierereien und Hassbotschaften in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin beklagt.

"Das hat sehr stark zugenommen, unter anderem und perfider Weise gerade an den Haftstätten, in den sogenannten Baracken 38 und 39, wo sich jüdische Häftlinge befunden haben.

Gedenkstätte kann Tausende Besucher nicht überwachen

Die Schmierereien und Hassbotschaften kämen allerdings nicht so häufig in den geführten Gruppen vor, so dass sich die Verantwortlichen schwer identifizieren ließen. "Deshalb ist es für uns gar nicht so leicht, das für die Zukunft zu verhindern."