Gelbhaar-Affäre: Grüne Lokalpolitikerin tritt aus Partei aus

Hauptbelastungszeugin gegen Gelbhaar existiert wohl nicht

In den vergangenen Tagen hatte der rbb detailliert über mutmaßliche Fälle berichtet, in denen Gelbhaar Frauen belästigt haben soll. Dem Sender lagen sogar eidesstattliche Versicherungen der angeblich betroffenen Frauen vor. Am Freitag zog der rbb Teile seiner Berichterstattung dazu zurück - es gab Zweifel an der Identität der Person, die die Vorwürfe erhoben hatte.