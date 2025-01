Grüne Intrige? Frau soll Belästigungsvorwürfe erfunden haben

Hauptzeugin existiert wohl nicht

Reporter des "Tagesspiegel" fanden heraus: An der Adresse, die in der eidesstattlichen Versicherung von Anne K. angegeben war, ist niemand mit dem Namen gemeldet. Vor Ort fand sich der Name weder an der Klingel noch an Briefkästen. Auch Nachbarn können sich nicht an eine Anne K. erinnern.