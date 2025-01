Fall Gelbhaar: RBB entschuldigt sich für Berichterstattung

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat "schwerwiegende Fehler" bei der Berichterstattung über Belästigungsvorwürfe gegen den Politiker der Grünen , Stefan Gelbhaar, eingeräumt. Zugleich kündigte der Sender am Freitag in Berlin eine externe Untersuchung der Vorgänge an. Der RBB habe "Stefan Gelbhaar durch die nicht ausreichend geprüften Veröffentlichungen Unrecht getan", hieß es.