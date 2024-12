Fachkräftemangel bei Kommunen: Gemeindebund will mehr KI

Nicht nur die kommunalen Verwaltungenleiden unter Fachkräftemangel. Auch in Kitas wird das zu einem immer gößeren Problem. Quelle: ZDF/Thomas Victor

Angesichts von Personalmangel hat der Städte- und Gemeindebund vor einem Kollaps der öffentlichen Verwaltung gewarnt. "Fehlendes Personal wird die Arbeit des öffentlichen Dienstes und vor allem der Kommunen massiv beeinträchtigen und kann die Daseinsvorsorge an den Rand des Zusammenbruchs bringen", sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Deutschland sucht Fachkräfte, und viele wären verfügbar. Doch nach einem Jahr sind erst sieben Prozent der Geflüchteten in Arbeit. Wie geht es schneller? 26.09.2024 | 29:45 min

Schon jetzt seien mehr als 100.000 Stellen in den Kommunen unbesetzt, weil kein Personal gefunden werde. "In den kommenden zehn Jahren werden annähernd 500.000 der rund 1,65 Millionen Beschäftigten in den Kommunen in den Ruhestand gehen", fuhr Berghegger fort.

Bis zum Jahr 2030 werden in den Kommunen rund 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. „ André Berghegger, Städte und Gemeindebund

Das wirke sich nicht nur auf die Bearbeitungszeiten in den Behörden aus. "In den nächsten fünf Jahren gehen beispielsweise mehr als 50.000 Busfahrer in den Ruhestand, zudem fehlen bereits jetzt mehr als 100.000 Fachkräfte in den Kitas", warnte Berghegger. "Wenn wir nicht schnell und entschieden gegensteuern, wird dies gravierende Folgen für die Bürgerinnen und Bürger und den Standort Deutschland insgesamt haben."

Gemeindebund fürchtet "schleichenden Blackout"

Der Hauptgeschäftsführer sprach von einem "schleichenden Blackout". Um den Betrieb in der öffentlichen Verwaltung aufrechtzuerhalten, sei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zwingend notwendig, sagte Berghegger.

Ist künstliche Intelligenz ein Heilsbringer, oder stürzt sie die Menschheit ins Verderben? Reporter Miles O'Brien untersucht den Meilenstein der technischen Entwicklung und dessen Gefahren. 17.09.2024 | 43:38 min

"Es ist daher mehr als fahrlässig, dass die Politik in Deutschland immer noch Vorbehalte bei der Digitalisierung hat. Wenn es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz geht, werden stets zunächst die Risiken diskutiert", kritisierte er. Wenn die Digitalisierung in Deutschland weiterhin so langsam umgesetzt werde, "verspielen wir mutwillig unsere Zukunftschancen".

Neues Denken gefordert

Die Politik dürfe Beschäftigung nicht mehr aus der Perspektive des letzten Jahrhunderts denken, mahnte Berghegger. "Wir sollten flexible, an die jeweilige Lebenssituation angepasste Modelle entwickeln, um den öffentlichen Dienst attraktiv zu halten." Neben digitalen Werkzeugen könne auch "eine gemeinsame oder geteilte Erbringung von Aufgaben" eine Rolle spielen.

