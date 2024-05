Genderverbot: Scharfe Warnung der Antidiskriminierungsstelle

Genderverbot in mehreren Bundesländern

In einem Kurzgutachten im Rahmen der Schriftenreihe "Standpunkte" kamen Juristen der Antidiskriminierungsstelle zu dem Schluss, dass bestimmte Grundrechte von einem Verbot betroffen sein könnten. So bestehe "insbesondere die Gefahr, dass staatliche Einrichtungen verpflichtet werden, das Geschlechtsdiskriminierungsverbot sowie allgemeine Persönlichkeitsrechte von Frauen, intergeschlechtlichen sowie nicht-binären Menschen zu verletzen".

Bereits in mehreren Bundesländern, darunter Bayern Hessen und Schleswig-Holstein , wurden in den vergangenen Monaten Verbote zum Gebrauch von gendergerechter Sprache an Schulen , Hochschulen oder in der Verwaltung verordnet oder angekündigt.

In Bayern ist an diesem Montag das Genderverbot in Kraft getreten. In Schulen, Hochschulen und Behörden im Freistaat ist die Verwendung geschlechtersensibler Gendersprache von nun an ausdrücklich verboten.

