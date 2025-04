Gerhard Schröder: Ein Ex-Kanzler kämpft um sein Büro

Der Kläger selbst wird heute nicht in Leipzig vor dem zweiten Revisionssenat des Bundesverwaltungsgerichts erwartet. Um Gerhard Schröder ist es in den vergangenen Wochen und Monaten ruhiger geworden, nach Angaben seines Arztes leidet der Altkanzler an einem Burnout und hat sich deshalb in klinische Behandlung begeben.