Gerhard Schröder leidet an Burnout - Aufenthalt in Klinik

Gerhard Schröder ist an Burnout erkrankt. Er lässt sich in einer Klinik behandeln. (Archivbild)

Im Befund des behandelnden Arztes heißt es: "Herr S. leidet an einem schweren Burnout-Syndrom mit den typischen Zeichen einer tiefgreifenden Erschöpfung und stark ausgeprägtem Energiemangel." Dazu kämen "Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten sowie Schlafstörungen". Auch eine "verringerte emotionale Belastbarkeit" konstatiert der Arzt in seiner Stellungnahme zum Gesundheitszustand von Schröder, die der dpa vorliegt.

Schröders Ehefrau zeigt private Momente

Weggefährten Schröders hatten sich schon länger Sorgen um den sonst so leistungsfähigen und burschikosen SPD-Politiker gemacht. Er wirkte bei Begegnungen gestresst und nicht mehr so agil wie noch rund um seinen 80. Geburtstag im April 2024.

Dafür sorgte nicht zuletzt Schröders fünfte Ehefrau Soyeon Schröder-Kim. Die 55 Jahre alte südkoreanische Unternehmensberaterin setzte den Altkanzler seit der Eheschließung 2018 immer wieder in privaten Momenten auf dem sozialen Netzwerk Instagram in Szene. Seit dem 5. Januar herrscht dort jedoch Sendepause.

Nord Stream 2: Schröder sollte vor U-Ausschuss aussagen

Arzt: Befragung dürfte Gesundheitszustand verschlechtern

Aus Schröders Zeugenaussage in Schwerin dürfte vorerst nichts werden. Er sei "weder aktuell noch in absehbarer Zeit den körperlichen und psychischen Belastungen durch eine längere - insbesondere öffentliche - Befragung in einem Untersuchungsausschuss gewachsen", schreibt sein behandelnder Arzt in seiner Stellungnahme.