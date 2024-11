Gewalt an Frauen: Verbände fordern besseren Schutz

Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und Mädchen forderten mehrere Verbände die Bundesregierung auch auf, mehr zum Schutz von Frauen vor Gewalt zu tun. Dazu müssten bestimmte Gesetze wie das Gewalthilfegesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden, so die Forderung.