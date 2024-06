Innenminister: Wie kann man Frauen vor Gewalt schützen?

Der Konferenzvorsitzende, Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU ), sagte der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam, unterschiedliche gesetzliche Regelungen bei den Landespolizeien führten zu Problemen. Ein Beispiel: Bei einem Kontakt- und Näherungsverbot für einen Gewalttäter in Brandenburg , der mehrfach seine Frau geschlagen habe und ihr dann in Berlin auflauere, sei nicht klar, welches Recht gelte.