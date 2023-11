Causa Aiwanger: Merz lobt Söder bei Volksfest Gillamoos

In Bayern startet das Gillamoos-Volksfest - der Landtagswahlkampf geht in die heiße Phase. Vor dem Hintergrund der Aiwanger-Affäre teilen die Parteien gegenseitig aus. 04.09.2023 | 2:40 min

Causa Aiwanger: Söder schweigt, Merz lobt

Während Marcus Söder ( CSU ) in seiner Rede über die Causa Aiwanger schwieg, lobte CDU-Chef Friedrich Merz den bayerischen Ministerpräsidenten für die Aufarbeitung der Flugblatt-Affäre . Söder habe in den vergangenen Tagen eine verdammt schwierige Aufgabe gehabt und die habe er bravourös gelöst, sagte Merz beim gemeinsamen Bierzelt-Auftritt: "Sehr gut, genauso war's richtig, das so zu machen."

Söder hatte am Sonntag seine Entscheidung mitgeteilt, Aiwanger am Ende trotz der Vorwürfe rund und ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten im Amt zu belassen.

So kurz vor der Landtagswahl kommt die Flugblatt-Affäre ungünstig für die Freien Wähler. 02.09.2023 | 4:22 min

Aiwangers Rede wird umjubelt

Während der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, behauptete, die Opposition habe Hubert Aiwanger "aus wahltaktischen Gründen in den Dreck ziehen wollen", ging dieser in seiner umjubelten Rede gar nicht auf das Thema ein.

Als Beispiel nannte er Umfragen in ostdeutschen Bundesländern, in denen "Randparteien" mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinten. "Dann ist die Demokratie in höchster Gefahr", sagte Aiwanger. Seine Partei wolle deshalb "ein Angebot der vernünftigen Politik" an Wähler der Mitte machen.