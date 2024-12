Rückführungsdebatte: Göring-Eckardt warnt vor Abschiebungen

Die derzeitige Situation in Syrien sei "total volatil", sagte die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Sie warnte deshalb eindringlich davor, als ersten Impuls nach dem Sturz Assads über die Rückführung syrischer Flüchtlinge nachzudenken.