Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine wurden in der deutsch-ukrainischen Begegnungsstätte über 15.000 Frauen betreut, plus deren Kinder. Alles ehrenamtlich. Als "Wunder von Görlitz" wird das Projekt gern bezeichnet. Ein Wunder, dass nun zu scheitern droht. Denn die Kassen der Kommunen, Landkreise und des Landes sind leer.