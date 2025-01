... ist 24 Jahre alt und Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister. In Gößnitz in Thüringen wurde er im Juni 2024 für sechs Jahre ins Amt gewählt. Die Stichwahl gewann er mit 60,4 Prozent. Patrick Albrecht ist parteilos. Im Sommer schließt der 24-Jährige sein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt ab. Dann zieht er in seine erste eigene Wohnung in Gößnitz.