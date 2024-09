Dauerhafte Kontrollen an deutschen Grenzen?

"Es geht hier überhaupt nicht um einen Gesetzesbruch. Ganz im Gegenteil, denn die EU Gesetze erschöpfen sich ja nicht in Dublin III. Die nationalen Gesetze - Paragraf 18 Asylgesetz und Artikel 16a Grundgesetz - geben beide die Zurückweisung (von Geflüchteten) klar und unmissverständlich her." Zudem regele Artikel 72 der Arbeitsweise der Europäischen Union : "Wenn die Sicherheit eines Landes so nicht mehr gewährleistet werden kann, das Land seine nationale Gesetzgebung nutzen."