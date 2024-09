Polizeigewerkschaft GdP: Neue Grenzkontrollen kaum wirksam

Die Bundesregierung hatte zum 16. September wieder Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen veranlasst. Zur Begründung verwies Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) in einem Brief an die EU-Kommission auf "Gefahren durch den islamistischen Terrorismus" und auf "Vorfälle von Messer- und Gewaltkriminalität durch Geflüchtete ". Die Maßnahme ist zunächst auf sechs Monate befristet.