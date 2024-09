Grenzkontrollen: Faeser erwartet keine langen Staus

Vor dem Start der erweiterten Grenzkontrollen am Montag verteidigt die Bundesregierung die Maßnahme und verspricht Autofahrern, dass es nicht zu großen Staus kommen soll. Mit den Kontrollen wolle man "die irreguläre Migration weiter zurückdrängen, Schleuser stoppen, Kriminellen das Handwerk legen, Islamisten erkennen und aufhalten", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) der "Bild am Sonntag".

Lange Warteschlangen an den Grenzen werde es durch stichprobenartige Kontrollen nicht geben. "Keine langen Staus, sondern smarte Kontrollen, so wie die aktuelle Lage es erfordert."

Kontrollen an allen Landgrenzen für sechs Monate

An den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es solche Kontrollen schon. Auch an der Grenze zu Frankreich wurde zuletzt bereits kontrolliert, was die Bundesregierung unter anderem mit den Olympischen Spielen in Paris begründete.