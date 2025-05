Großer Zapfenstreich für Olaf Scholz - Verabschiedung vom Kanzler

Warum gibt es den Großen Zapfenstreich für Scholz?

Zum Ende seiner knapp dreieinhalbjährigen Amtszeit als Bundeskanzler wird Olaf Scholz (SPD) am Montagabend von der Bundeswehr mit dem Großen Zapfenstreich offiziell verabschiedet - vor dem Berliner Amtssitz des Bundesverteidigungsministeriums.

Woher kommt der Große Zapfenstreich?

Der Große Zapfenstreich ist ein militärisches Ritual, das bis auf das Ende des 16. Jahrhunderts zurückgeht. Er ist eine feierliche Abendmusik, die an den sogenannten Zapfenschlag erinnert. Mit diesem Schlag auf den Zapfen eines Fasses wurde das Signal zur Nachtruhe gegeben. Von diesem Zeitpunkt an durfte der Wirt keine Getränke mehr ausgeben, die Landsknechte hatten sich in ihre Zelte zu begeben und Ruhe zu halten. Später erfolgte dieses Signal zum Zapfenstreich musikalisch.