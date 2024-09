Was der Grünen-Rücktritt mit der Ampel macht

Die Grünen haben die Reißleine jetzt gezogen, weil alle drei Landtagswahlen in diesem Jahr verloren gingen, nur in Sachsen blieben sie gerade so im Landtag mit 5,1 Prozent. Desaströser das Ergebnis in Thüringen und Brandenburg: 3,2 Prozent und 4,1 Prozent. In Brandenburg und Sachsen waren sie vorher in der Regierung.