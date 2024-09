Grünen-Chef Nouripour: "Zu viel überflüssger Streit"

Es werde bei der Landtagswahl in Brandenburg ein anderes Ergebnis geben, bei den danach folgenden Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft kommenden März auch, zeigte sich Nouripour überzeugt. Bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen hatten die Ampel-Parteien SPD Grüne und FDP dramatisch schlecht abgeschnitten. Die Grünen schafften den Einzug in den Landtag von Thüringen nicht, in Sachsen gelang es ihnen nur knapp.