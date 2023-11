Grüne Jugend kritisiert Ampel-Regierung und eigene Partei

Beim Bundeskongress der Grünen Jugend am Wochenende in Leipzig haben die Mitglieder der Nachwuchsorganisation die Arbeit der Mutterpartei massiv kritisiert.

Das gelte auch für die eigene Partei, den Grünen , die sich in der Ampel-Koalition endlich ihrer Verantwortung stellen müsse, so Heinrich.

Der Negativtrend bei den Landtagswahlen setzt sich für die Ampel fort. Im Bund sinkt laut ZDF-Umfrage die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit auf Tiefstwerte. 20.10.2023 | 1:34 min

Neue Spitze fordert Millionärssteuer und schnelleren Klimaschutz

Stolla: Moralisch fragwürdig, strategisch falsch

Stolla kritisierte massiv die Migrationspolitik der Ampel-Koalition. Diese sei eine "menschenfeindliche Abschottungspolitik". Die aktuelle Politik sei "schäbig" und habe "nichts mit der Realität zu tun". Die Grünen sollten "endlich die Entrechtung von Geflüchteten" stoppen und sich "diesem Rechtsruck engegenstellen", so Stolla. Dass die Grünen dem von der Regierung beschlossenen Migrationspaket zugestimmt haben, sei "nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch strategisch falsch", so Stolla.

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang kam zu dem Kongress und stellte sich einigen Kritikpunkten. Die Einführung des Klimageldes sei eins der wichtigsten Vorhaben in dieser Legislatur, sagte sie. Mit dem Klimageld sollen Einnahmen des Staates aus dem CO2-Preis an die Bürger zurückfließen. Um die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland zu verbessern, müsse in die soziale Infrastruktur von Kommunen investiert werden, so Lang.