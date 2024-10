Das Bedauern über den Abschied hielt sich zumindest in Teilen der Partei in Grenzen. Dort sorgten Frontalangriffe auf den Regierungskurs für Ärger und manche Vorstöße für Kopfschütteln. So hatte Stolla im Frühjahr in der Talkshow Markus Lanz im ZDF eine Vier-Tage-Woche gefordert.