Grüne suchen Wege aus der Krise

All das mag stimmen, aber die Grünen verlieren eben auch im Westen, bei der Europawahl fuhren sie große Verluste ein und kamen nur noch auf 11,9 Prozent, in Berlin und in Hessen sind sie raus aus der Regierung. In Umfragen bundesweit liegen sie bei zehn bis zwölf Prozent, viele junge Menschen wählen nicht mehr die Grünen.